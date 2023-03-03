Mash сообщил о новом «военкомат-квесте» для работников призывного возраста Mash: российские компании усилят надзор за сотрудниками призывного возраста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что с 1 марта российские компании обязали усилить надзор за сотрудниками призывного возраста. По данным канала, теперь работники должны сами передавать военный билет, получать за него расписку, вставать на учет и уведомлять об этом начальство.

Как утверждает Mash, изначально работодатель должен будет проверить у сотрудника его военный билет или приписное удостоверение, а также паспорт. После этого работник обязуется подписать два экземпляра документа, в котором прописаны обязанности гражданина по воинскому учету, один из них забирает начальство, второй сотрудник оставляет себе. После этого оформляется отдельный документ с печатью для военкомата, только теперь отправлять его должен сам специалист. На все про все ему будет дано две недели с момента подписания документов.

По данным канала, точно такие же меры будут действовать и при при смене места проживания, семейного положения, образования, состояния здоровья и др.

Ранее парламент Калужской области внес в Госдуму два законопроекта о контроле над мобилизуемыми. Один из них предполагает, что граждане должны будут предъявлять военный билет или приписное свидетельство при регистрации по месту жительства, сдаче экзаменов на получение водительских прав, а также при получении лицензии на оружие. Второй предусматривает ужесточение ответственности работодателей за прием на работу человека, который не предоставил военный билет или приписное свидетельство.