Mash: снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области. По данным канала, в военнослужащего попали с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки патроном калибра .338 Lapua Magnum (8,6 мм). Mash отмечает, что солдат получил ранение в ногу и отправлен в больницу. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Канал добавил, что позицию украинского снайпера накрыли ответным огнем из артиллерии.

15 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что село Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном попало под обстрел со стороны ВСУ. Этот обстрел обошелся без пострадавших.

Ранее, 15 марта, Гладков уведомлял, что украинские военные обстреляли город Шебекино. По его словам, в городе загорелась местная подстанция, также ущерб получили жилые дома, гаражи и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

В феврале губернатор сообщал, что власти начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Гладков подчеркнул, что «сложные жизненные ситуации» каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке.