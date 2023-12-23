Mash: российские больницы массово закупают аспирин и парацетамол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты на фоне массовых заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По его данным, медучреждения оформляют госзакупки на партии аспирина и парацетамола.

Как выяснил канал, аспирина больше всего закупили в Самарской области — почти на 2 млн рублей. Также, пишут журналисты, препарат оказался востребован в Москве (1,5 млн), Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по миллиону).

При этом, отмечает Mash, на парацетамол власти Тюменской области выделили 4 млн рублей миллиона, это заказ жаропонижающего на декабрь 2023 года и на весь 2024-й. Этим препаратом также закупились Москва и Санкт-Петербург, в общей сложности они отдали за него около 1,8 млн рублей.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что после введения в Санкт-Петербурге масочного режима на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях эту противоэпидемическую меру могут применить и в Москве. Он заявил о резком росте числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц по всей стране.

17 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что у инфекционных больниц заметили очереди из автомобилей скорой помощи. Уточнялось, что большинство заболевших — с пневмонией. Перед зданием больницы № 1 собралось около 30 автомобилей. Около учреждения № 2 очевидцы насчитали более десяти машин. При этом в столичном депздраве ситуацию назвали штатной.