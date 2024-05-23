Mash: обвиняемые в экстремизме фанаты «Арсенала» стали участниками СВО Mash: фанаты «Арсенала» уехали на СВО на фоне обвинений в экстремизме

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщил, что группа футбольных фанатов команды «Арсенал» из Тулы в полном составе уехала в зону проведения специальной военной операции. По его данным, группировку обвиняют в экстремизме.

Как пишет канал, деятельность фанатов вызвала вопросы у сотрудников отдела «Э» — после проверки их организацию попросили признать экстремистской в связи с пропагандой радикальных взглядов в социальных сетях. По информации Telegram-канала, соответствующий запрос уже поступил от прокуратуры, иск направлен в Тульский областной суд. Также уточняется, что заседание было намечено на 5 мая. Фанаты, уточняет канал, не стали дожидаться рассмотрения дела и прекратили свою деятельность, а затем уехали в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что экс-руководитель управления капстроительства в Перми Дмитрий Левинский, осужденный на девять лет колонии по делу о хищении 353 млн рублей, заключил контракт с Минобороны России и уехал в зону СВО. По данным СМИ, 19 апреля мужчина прибыл в зону боевых действий.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что муж задержанной Елены Блиновской ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю.