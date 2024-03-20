Mash: двое снайперов за минуту уничтожили дюжину польских наемников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что двое снайперов Вооруженных сил России за одну минуту уничтожили группу, в которую входила дюжина польских наемников. Согласно его информации, боевое столкновение произошло на Харьковском направлении.

Как уточнил канал, российские военные на протяжении трех дней выслеживали группу из 12 польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Согласно его сведениям, снайперы нашли иностранцев в «Шервудском лесу» под Изюмом.

На опубликованных кадрах видно, что во время атаки военные использовали тепловизор. Канал добавил, что среди наемников был майор регулярной армии Польши в отставке.

Ранее Министерство обороны России сообщило о полной зачистке населенного пункта Козинка от остатков украинских диверсантов. По данным ведомства, в настоящий момент продолжаются мероприятия по недопущению проникновения в Россию других диверсионных отрядов.

До этого руководитель наемнической группы Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак сообщил, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван. Он признал, что его батальон плохо оснащен техникой. Наемнику пришлось направить письма румынским производителям военной продукции с просьбой предоставить ее для тестирования.