Маршал Союза Советских Социалистических Республик Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.
Дмитрий Язов родился в 1924 году в деревне Язово (Омская область). Пошёл в армию добровольцем в ноябре 1941 года. Командовал стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987-м был назначен на пост министра обороны СССР. Будучи в этой должности, Язов руководил выводом войск из Афганистана.
В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1991 году принял участие в попытке государственного переворота, входил в состав ГКЧП. По его приказу в Москву были введены войска и бронетехника. После провала путча был обвинён в измене Родине. Впоследствии амнистирован Государственной думой Федерального собрания РФ.
Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище.
Москва. Военный парад, посвящённый 45-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Парад принимает министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС
Курсант Московского пехотного училища 16-летний Дмитрий Язов. 1941 год
Wikimedia
Старший лейтенант Дмитрий Язов, 1944 год
Wikimedia
Министр обороны СССР Д. Т. Язов во время рабочей поездки в США. Ноябрь 1989 года
Wikimedia
Награждение орденом Почёта, 17 ноября 2004 года
kremlin.ru
Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 3 ноября 2009 года
kremlin.ru
Д. Т. Язов на 55-летии Управления генеральных инспекторов Минобороны России 1 ноября 2013 года
mil.ru
Награждение орденом Александра Невского, 8 ноября 2014 года
kremlin.ru
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично поздравил маршала СССР Дмитрия Язова с 90-летним юбилеем
mil.ru
Министр обороны РФ Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством»
Global Look Press
Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV съезде народных депутатов
Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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