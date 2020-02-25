Маршал Союза Советских Социалистических Республик Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в деревне Язово (Омская область). Пошёл в армию добровольцем в ноябре 1941 года. Командовал стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987-м был назначен на пост министра обороны СССР. Будучи в этой должности, Язов руководил выводом войск из Афганистана.

В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1991 году принял участие в попытке государственного переворота, входил в состав ГКЧП. По его приказу в Москву были введены войска и бронетехника. После провала путча был обвинён в измене Родине. Впоследствии амнистирован Государственной думой Федерального собрания РФ.

Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище.