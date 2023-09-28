Марочко заявил об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреливают Лисичанск и его окрестности из гаубиц Д-20, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, удары наносятся хаотично. Кочующая батарея гаубиц ВСУ была выявлена в ходе аэроразведки района. Она расположена в районе населенного пункта Белогоровка.

В ходе аэророразведки района населенного пункта Белогоровка выявлена кочующая батарея гаубиц Д-20. По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску, — заявил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что украинские орудия имеют явные признаки изношенности. Этим объясняется хаотичный характер огня. По мнению Марочко, вести прицельный огонь из гаубиц, находящихся в таком состоянии, невозможно.

Пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее заявила, что украинские войска обстреляли территорию республики 32 раза за последние сутки. В результате обстрелов погиб мирный житель. Еще трое жителей Донецка получили ранения различной степени тяжести.