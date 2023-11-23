Марочко объяснил, почему ВСУ используют беспилотники под Красным Лиманом Марочко: ВСУ пытаются заменить оружие НАТО беспилотниками в районе Кременной

Фото: МО Украины

Украинские войска на Краснолиманском направлении стали использовать ударные беспилотники, чтобы компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, такая тенденция, в частности, наблюдается в районе Кременной.

В районе населенного пункта Кременная отмечается тенденция роста использования ВФУ ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня натовскими орудиями. Также усиливаются обстрелы из стрелкового оружия и БМП. Таким образом противник пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений находящихся в данном районе, — написал он.

Ранее Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с бронетехникой, переданной Киеву странами Запада. По его словам, ненадлежащее техническое обслуживание привело к износу танков и боевых бронированных машин пехоты. Они постепенно выходят из строя. Также наблюдаются проблемы с артиллерийскими орудиями. Эксперт утверждает, что одной из основных причин поломок является чрезмерно интенсивное использование иностранной военной техники украинской армией.