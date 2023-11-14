Марков выдвинул первые версии, почему его обвинили в дискредитации армии РФ Политолог Марков назвал обвинения в дискредитации армии России фейком

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сергей Марков

Обвинения в дискредитации ВС России появились только в СМИ и официально по этому вопросу никто не обращался, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, подобные новости о нем являются фейком, за распространением которого могут стоять ЦИПСО Украины или западные структуры.

Не исключено, что какой-то человек решил хайпануть, поэтому разогнал эту новость, либо это операция ЦИПСО Украины. Так как для них Telegram-канал «Логика Маркова», где цитируются все мировые СМИ, это кость в горле. И ЦИПСО организует атаки против моих постов практически ежедневно. Еще вариант, что это задумала какая-то клановая группировка, которым я не нравлюсь. Говорят, что [журналист, Владимир] Соловьев на меня обижен почему-то. И другой вариант, что западные структуры пытаются дискредитировать сторонников Владимира Путина, — сказал Марков.

Политолог напомнил, что на протяжении последних 24 лет является одним из сторонников президента России и его политики. Кроме того, отметил Марков, он активно поддерживает российскую армию и спецоперацию.

Нужно иметь фантастическое мышление, чтобы усмотреть в наших постах дискредитацию российской армии, — резюмировал собеседник.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что житель Челябинской области написал на Маркова заявление в полицию. Гражданин заявил, что увидел в Telegram-канале политолога «Логика Маркова» посты с дискредитацией ВС РФ.

Ранее стало известно, что в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) инициирована проверка по статье о дискредитации российской армии. Столичная прокуратура начала проверку после обращения общественника.