Марков: Шольц сделал «редкое разумное заявление» после закрытой встречи Марков: Шольц сделал разумное заявление о нежелании втягиваться в конфликт с РФ

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал разумное заявление о нежелании втягивать ФРГ в конфликт с Россией, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он обращает внимание, что прозвучало оно после закрытой встречи с руководителями федеральных земель из восточной части страны. Там везде, напоминает он, на выборах в Европарламент победила партия «Альтернатива для Германии».

Это редкое разумное заявление Шольц сделал сразу после закрытой встречи с руководителями федеральных земель из восточной Германии, — пишет он.

Он считает, что руководители областей бывшей ГДР потребовали от него убедить немцев, что страна «не будет воевать с Россией». При этом он выразил уверенность, что «американцы подтолкнут и заставят».

Видать они там на Шольца сильно ругались. И руководители земель бывшей ГДР потребовали от Шольца успокоить немцев и сказать им, что Германия не будет воевать с Россией. Потому что очень многие немцы опасаются, что все идёт к войне Германии с Россией. Американцы подтолкнут и заставят, — заключает он.

Во время пресс-конференции после встречи с главами восточногерманских федеральных земель Шольц заявил, что правительство намерено проводить благоразумную политику в отношении украинского конфликта и власти не будут ввязывать страну в какие-либо «приключения». Он отметил, что в задачи германских властей входит обеспечение европейской безопасности, а также предоставление Киеву возможностей для «защиты своей независимости».