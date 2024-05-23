«Почти как Путин»: Марков рассказал, как Макрон пытается быть крутым Политолог Марков: Макрон держится за Новую Каледонию, чтобы быть как Путин

Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция не хочет терять Новую Каледонию по нескольким причинам, одной из которых является желание президента Эммануэля Макрона быть «жестким и крутым», написал в Telegram-канал политолог Сергей Марков. По его мнению, политик хочет быть похожим на российского коллегу Владимира Путина.

Макрон хочет показать всем, что он жесткий и крутой. Почти как Путин. А партии Макрона может потерпеть сокрушительное поражение на выборах в Европарламент уже в июне, — уверен Марков.

Еще одной причиной, по которой Франция держится за Новую Каледонию, он назвал наличие на острове 25% мировых запасов никеля. Государство также стремится быть тихоокеанской державой. Помимо этого, Франция не хочет терять территории, поскольку это лишило бы ее статуса великой державы, уверен Марков.

Пока власти Франции обвиняют внешние силы: Азербайджан прежде всего, а также Китай и, конечно, Россию. Главная причина волнений: канаки против предоставления прав голоса на выборах и референдумах о независимости в Новой Каледонии тем французам, которые приехали туда после 1998 года, — добавил политолог.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон планирует созвать новое совещание совета по обороне Франции в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии. Предыдущая встреча совета состоялась 15 мая. По данным французских властей, на местах задержано около 230 участников беспорядков, на остров продолжают прибывать подкрепления полиции и жандармерии.