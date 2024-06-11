Марков рассказал, как в Европарламент пробралась несостоявшаяся убийца Марков: членом Европарламента станет несостоявшаяся убийца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

В Европе происходит легализация политического насилия по отношению к оппозиции, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он привел в пример избранную в Европарламент по списку итальянской партии «Альянс зеленых и левых» Иларию Салес. Эксперт пишет, что ранее она была членом экстремистской организации левого толка и с соратниками едва не забила до смерти молотком политического оппонента в Венгрии.

Салес арестовали, она провела в тюрьме 15 месяцев, продолжает Марков. Однако, по просьбе правительства Италии ее вскоре перевели под домашний арест, а затем «Альянс зеленых и левых» включило ее в свои списки и ее избрали членом ЕП.

Илария Салес <...> с молотком напала на политического оппонента в Венгрии. Они его забили молотками. Он чудом выжил. <...> Она теперь избрана членом Европарламента. И получит иммунитет. И будет освобождена из тюрьмы. Таким образом, в Европе происходит легализация политического насилия по отношению к оппозиции, — пишет Марков.

По итогам выборов в Европарламент политика Европы по России и Украине может измениться, считают аналитики издания Asia Times. Отмечается, что на более широкий геополитический сдвиг указывают успехи партий, которые делают упор на дипломатическое решение украинского конфликта.