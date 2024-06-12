Марков продемонстрировал, как Зеленский начал открыто дерзить Вашингтону Марков: Зеленский послал сигнал Вашингтону увольнением Найема

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский начал дерзить Вашингтону, однако причина этого пока непонятна, написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Он напомнил об увольнении руководителя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема. До этого Зеленский также отправил в отставку «прямого агента США» — вице-премьер-министра по вопросам восстановления Александра Кубракова, добавил политолог.

Зеленский дерзит Вашингтону. Сейчас Зеленский уволил Мустафу Найема. Ранее Зеленский уволил Кубракова. Кубраков был прямым американским агентом, он тайно записывал на диктофон совещания с участием Зеленского и потом давал их слушать послу США. Причина ухудшения отношений Вашингтона и Зеленского пока не имеет консенсусного объяснения, — написал Марков.

Ранее сообщалось, что руководитель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины написал заявление об отставке. Отмечается, что причиной мог стать скандал, когда чиновника не пустили в командировку в Берлин. Его прошение о командировке было отклонено премьер-министром страны Денисом Шмыгалем без объяснения причин.