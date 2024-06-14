Марков проанализировал договор о безопасности США с Украиной Марков: США заключили договор с Украиной вместо ее членства в НАТО

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Соглашение США и Украины по гарантиям безопасности аналогично тем, которые Киев заключал с другими странами-союзницами, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, проанализировав условия договора. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже заключил семь таких соглашений с ведущими странами мира и готовится подписать еще десять.

США и Украина заключили договор о безопасности. 1) Это вместо членства Украины в НАТО. 2) Таких договоров уже семь у Украины с ведущими странами, готовится еще 10. Они примерно однотипны, — написал он.

Марков отметил, что в договоре дается гарантия на членство Украины в НАТО, но сроки ее вступления в Альянс при этом не уточняются. Во всех аналогичных соглашениях, уточняет политолог, подчеркивается, что они заключены против России.

Также он указал, что США в документе подтвердили приверженность восстановлению территориальной целостности Украины, но не упомянули границы 1991 года, на которых настаивает Владимир Зеленский. Кроме того, Вашингтон обязался помогать Киеву оружием, но не уточнил детали. При этом отмечается, что упор делается на системы противовоздушной обороны и боевые самолеты.

Взамен Украина, как подчеркнул Марков, обязалась проводить разные реформы. Также в документе закрепляется независимость антикоррупционных органов, которую Марков назвал «контролируемой прямо Западом политической полицией для элит». Кроме того, Украина обязалась помогать США.

Вся эта система завязана на президенте США. И, значит, может быть легко отменена президентом США, — обратил внимание Марков.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Стороны назвали этот документ «мостом» Киева в Североатлантический альянс.