Марков призвал сформулировать условия России для мира на Украине Политолог Марков: России пора формулировать условия для мира на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

России пора формулировать условия для мира на Украине, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Так он отреагировал на статью Reuters, где заявляется, что президент РФ Владимир Путин готов остановить СВО по линии боевого соприкосновения или продолжить операцию, если Запад на это не согласится.

Вопрос, каковы условия России? Пора формулировать, — пишет Марков.

По его словам, Запад хочет навязать всем, в том числе и России, мысль, что РФ — это империалистический хищник, которого интересуют территории Украины. В ответ на это Москва должна навязать всем свое видение ситуации, что она защищается, уверен политолог.

Россия должна всем навязать свое видение, что Россия защищается. И поэтому главное — это безопасность с территории Украины. Денацификация, демилитаризация, дедерусификация, демократизация Украины, — объясняет он.

Reuters пишет, что Путин был разочарован срывом переговорного процесса между Москвой и Киевом со стороны Запада. Собеседники агентства выражают уверенность, что нынешние успехи России на СВО достаточны, чтобы россияне восприняли их как победу. Они считают, что новые достижения на поле боя потребуют мобилизации в России, которой власти хотят избежать.