Марков объяснил, зачем Путин позвал глав мировых информагентств на ПМЭФ Марков: Путин изложит главам мировых информагентств свою позицию по Украине

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 5 июня встретится с главами мировых информационных агентств и изложит им свою точку зрения по всем основным глобальным проблемам, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Также, считает он, российский лидер может озвучить свою позицию по миру на Украине.

Путин сегодня встретится с главами мировых информационных агентств. У него будет возможность ясно изложить свою точку зрения по всем основным глобальным проблемам. И свою позицию по миру на Украине, — пишет он.

По мнению политолога, у президента могут быть три возможные стратегии. Он может дать широкое видение основных проблем мира, рассказать, как прекратить конфликт на Украине или о правоте России по основным темам нападок Запада.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с руководителями мировых информагентств пройдет на полях ПМЭФ. По его словам, на ней будут присутствовать главы агентств из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и официальные государственные агентства дружественных и партнерских государств.

Также Песков рассказал, какой сигнал Москва посылает мировому сообществу проведением ПМЭФ. По его словам, Россия выступает за основанное на равноправии и взаимной выгоде деловое сотрудничество.