Политолог объяснил, почему Путин и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры Марков: Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры тайно, чтобы спрятать их от США

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Реальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына пройдут за закрытыми дверьми, уверен политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он пояснил, что это нужно для того, чтобы об их содержании не узнали в США.

Публично не будет, видимо, ничего. Все реальные переговоры будут не просто закрытые, а совершенно секретные, чтобы спрятать их от США. И об их результатах мы узнаем позже. И даже не по утечкам. Какие утечки из КНДР? И Путин тоже подавил источники утечек, — написал Марков.

Эксперт отметил, что широкая общественность узнает о результатах по каким-то фактам, которые обнаружат и обнародуют западные разведслужбы. Чем позже это произойдет, тем будет лучше, подчеркнул политолог.

Ранее экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что Путин решил обратиться за поддержкой к Северной Корее на тот случай, если США из-за решений главы Белого дома Джо Байдена руками Киева развяжут третью мировую войну. По ее мнению, российский лидер собирает коалицию стран, готовых дать отпор Вашингтону и его союзникам.

До этого Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне. Руководитель Северной Кореи лично ждал российского лидера у трапа Ил-96. Политики обнялись, а затем сразу начали оживленную беседу.