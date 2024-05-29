Марков объяснил, почему власть опасается запретить никаб Марков: власть опасается реакции радикалов на запрет никаба

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Российская власть опасается негативной реакции радикальной части исламского общества на запрет никаба, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он считает, что бурные обсуждения этой темы не связаны с дискуссией, а являются лишь элементами активной пропаганды.

Запрет никаба. Идет по прежнему бурная дискуссия? Да нет. Российская власть просто опасается бурной негативной реакции радикальной части исламского общества на запрет никаба. Поэтому ведет активную пропаганду. Вот сейчас раскопали и про паранджу. В паре с никабом. А там прямо оскорбительные для любителей паранджи вещи, — пишет он.

Паранджу политолог называет «супер радикальным трешем». Он считает, что ее сторонников ни в чем не нужно убеждать, а сразу арестовывать, как потенциальных террористов. Также он предлагает проверять обоснованность получения ими российского гражданства.

Ранее «Царьград» провел опрос по теме ношения никабов в России, в котором участвовало почти 2 млн человек. По итогам голосования 86% людей посчитали, что в стране нужно запретить никабы, так как в публичных местах лицо должно быть открыто.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого сообщил, что за скрывающую лицо одежду россиян собираются штрафовать на суммы от 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что конкретно к традиционным мусульманским никабам претензий нет, речь идет о любом способе скрыть лицо.