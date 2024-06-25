Марков объяснил, почему нельзя «варить русскую лягушку в украинском огне» Марков: Запад недооценивать возможность применения ядерного оружия Россией

Фото: МО РФ

Замминистра иностранных дел РФ Рябков заявил, что возможность применения ядерного оружия Россией существует, Запад его недооценивает, сообщил политолог Сергей Марков в Telegram. По его словам, на Западе решили, что можно постепенно «варить русскую лягушку в медленном украинском огне».

Рябков прав. На Западе победила точка зрения, что Запад может безгранично идти по пути эскалации гибридной войны против России, потому что Россия побоится использовать ядерное оружие. Главное — постепенно: варить русскую лягушку в медленном украинском огне. А вот Запад не прав, — говорится в сообщении.

Ранее Рябков упрекнул западные страны в том, что они недооценивают возможность применения Россией ядерных вооружений. Это может иметь ужасные последствия. По его словам, сложившаяся в настоящий момент ситуация не имеет легких решений и выходов.

5 июня президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с руководителями мировых информагентств заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России.

Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя слова Путина, заявила, что он решительно отреагировал на снятие запрета для Украины использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Она с тревогой отметила, что слова главы российского лидера являются для стран Запада «нехорошим» сигналом.