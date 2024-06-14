Марков объяснил, к чему приведет отказ Запада от предложений Путина Марков: при отказе от условий Путина, в Россию войдет Харьковская область

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

При отказе Запада на предложения президента России Владимира Путина о начале мирных переговоров, в состав РФ войдет Харьковская область, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он предположил, что случится это может уже через полгода.

Хотел бы сказать неофициально, что если Запад не согласится сейчас на условия Путина, через полгода в Россию войдет и Харьковская область, — написал эксперт.

Путин во время встречи с руководством МИД страны в пятницу, 14 июня, заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Также должны быть сняты санкции с Москвы. Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими, предупредил Путин.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ответ на это заявил, что российский президент не вправе диктовать Киеву условия мира. По его словам, Путин мог бы «сегодня» остановить конфликт. Остин также призвал Россию вывести войска с «украинской суверенной территории».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом допустил, что Запад примет предложение Москвы по Украине. По его словам, «имеющие уши — услышат».