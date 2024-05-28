«Раб с хозяином»: Марков о реакции Зеленского на «пощечину» Байдена Марков назвал «рабской» реакцию Зеленского на отказ Байдена ехать на саммит

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на отказ американского лидера Джо Байдена посетить мирный саммит в Швейцарии наглядно демонстрирует взаимодействие «раба с хозяином», поделился мнением политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По оценкам эксперта, глава Белого дома «отвесил» украинскому лидеру «оглушительную пощечину».

Зеленский назвал оглушительную на весь мир пощечину, которую ему, марионетке, отвесил его хозяин, Байден, отказавшись ехать на саммит в Швейцарии по формуле Зеленского, — «не очень сильное решение». То есть сильное. Но не очень. Именно так и разговаривают рабы с хозяином. Ногой что ли надо было ударить? — написал он.

Марков ранее заявил, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной операции.

26 мая Зеленский в видеообращении из Харькова попросил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая смогут проявить «лидерство в приближении мира».

В МИД КНР ответили, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом. США пока официально не отреагировали на призыв украинского лидера, но на Украине ожидают, что Байден откажется от участия в саммите.