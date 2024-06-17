Марков назвал причину головной боли генералов НАТО Марков назвал российские КАБ главной головной болью генералов НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марин

Корректируемые авиационные бомбы на вооружении ВКС России играют крайне важную роль в ходе специальной военной операции на Украине, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, они стали главной головной болью военачальников Североатлантического альянса.

Авиация армии России сейчас играет очень важную роль, потому что главная военная тактика армии России — пробивать оборону ВСУ мощными управляемыми авиабомбами — КАБами. Эти КАБы сейчас — главная головная боль всех генералов НАТО. КАБы им, наверное, уже снятся, — написал Марков.

Так он прокомментировал новость о том, что ОАК передала ВС РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. По его словам, вскоре этих самолетов будет больше, так как с начала года на авиационном заводе в Новосибирске расширили персонал на 600 человек.

Ранее Сергей Марков заявил, что руководство Североатлантического альянса обсуждает перевод ядерного потенциала со складов в Европе в режим боевой готовности. По его мнению, сегодня именно западный военно-политический блок приближает ядерную войну. Политолог также предположил, что страны НАТО могут обсуждать передачу Украине тактического ядерного оружия, с помощью которого планируется наносить удары по российской армии. Однако пока это делают тайно.