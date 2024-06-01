Марков назвал иноагента из числа бывших ключевых сотрудников Путина Марков: иноагент Литвинович была ключевым сотрудником Путина

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Марина Литвинович

Политик Марина Литвинович (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) была одним из ключевых сотрудников администрации президента РФ, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. В какой-то момент она начала собственную резко оппозиционную карьеру, после чего так и не смогла прибиться к новой команде АП, добавил эксперт. По его словам, Литвинович — хороший пример того, как бывшие союзники оказываются врагами.

Иноагентом объявлена Марина Литвинович. У нее блистательная политическая карьера. Многие годы она была одним из ключевых сотрудников АП РФ <...> Это хороший пример, как бывшие ключевые сотрудники Путина оказываются его врагами и иностранными агентами, — написал Марков.

Ранее политолог заявил, что назначение бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина секретарем Госсовета России может быть подтверждением того, что он станет будущим президентом страны по выбору нынешнего главы государства Владимира Путина. По его словам, такие слухи шли уже давно.

Политолог обратил внимание, что Дюмин также очень хорошо проявил себя на посту главы Тульской области. В должности секретаря Госсовета он будет курировать главную элиту России на федеральном уровне.