Марков: король Бахрейна привез Путину тайное послание от Байдена

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российско-бахрейнские переговоры

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа привез президенту РФ Владимиру Путину тайное послание, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, вероятнее всего, он передал сообщение от главы США Джо Байдена. Речь идет о послании такой важности, что понадобился сам король, добавил эксперт.

Визит короля Бахрейна к Путину не о Бахрейне. Бахрейн — это посредник. Король, уверен, привез Путину секретное послание. И послание такой важности, что король понадобился. Но от кого? Бахрейн связан с КСА (Саудовская Аравия. — NEWS.ru) и с США. Но глава КСА, друг Путина, и сам может сказать Путину. А Байден не может. Поэтому наиболее вероятно, что король Бахрейна привез Путину тайное предложение от Байден, — написал Марков.

Послание может содержать тайное предложение от Байдена об условиях мира на Украине, добавил политолог. Он также предположил, что накануне форума в Швейцарии американский лидер хочет договориться с Россией.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что король Бахрейна не передавал Путину предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в ходе встречи Путина и Аль Халифы отмечалось сходство взглядов на международные дела.