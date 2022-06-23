Маркетплейсы могут начать помечать товары параллельного импорта «Известия»: маркетплейсы могут начать помечать товары параллельного импорта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Международная конфедерация обществ потребителей (Конфоп) обратилась в Роспотребнадзор с предложением обязать в рамках онлайн-торговли указывать на карточке товара его принадлежность официальному дистрибьютору или отношение к программе параллельного импорта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации. По мнению представителей конфедерации, такая мера необходима для контроля за качеством продукции.

В своём письме Конфоп, в частности, указала, что при ввозе через параллельный импорт технически сложных товаров существуют определённые риски. Помимо ослабления контроля качества, может появиться недобросовестная конкуренция и снижение качества послепродажного сопровождения. Также гаджеты могут быть заблокированы или предназначены для использования только одним иностранным оператором.

Также эксперты напомнили о вероятности ввода программных ограничений самими производителями при использовании их продукции на территории РФ. Именно для того необходима маркировка товара.

Чтобы покупатель осознанно решал, оставаться ему лояльным к привычному зарубежному бренду, но принимать на себя все риски возможной блокировки, платного ремонта и прочее или искать какой-то аналог, который официально поставляют в Россию, — сказал председатель правления Конфоп Дмитрий Янин.

В Минпромторге отметили, что в качестве возможного механизма защиты потребителей можно рассмотреть вариант указания на карточках товаров маркетплейсов, ввезён ли товар официальным дистрибьютором или нет. Такое решение не повлечёт значимых материальных затрат, но при этом потребитель получит необходимую информацию. При этом введение практики маркировки для всей розничной торговли в министерстве посчитали излишним. Также там не согласились, что параллельный импорт может привести к снижению качества.

22 июня Совет Федерации РФ одобрил закон, легализующий параллельный импорт в России. Ранее документ приняли в Госдуме. По словам представителя члена комитета Совфеда по экономической политике Александра Жукова, благодаря новому закону на российском рынке снизится рост цен на товары, импортируемые из недружественных стран.