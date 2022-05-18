Маркетплейс RuStore будут предустанавливать на техустройства в России

Маркетплейс RuStore планируют предустанавливать на технические устройства внутри России. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Предустановку магазина приложений на российский устройства анонсировал министр Максут Шадаев на Российском интернет-форуме — 2022. В данном случае речь идёт о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах.

Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство, это происходит на основе заявок, которые поданы правообладателями.

Российское программное обеспечение начали предустанавливать на устройства с 1 апреля прошлого года. Приложение RuStore пока что можно предустановить только на систему Android.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины против россиян был введён ряд санкций. Наиболее болезненными оказались ограничения со стороны платёжных систем — из России ушли Visa, Mastercard. Позднее были полностью заблокированы системы электронных платежей Apple Pay и Google Pay.