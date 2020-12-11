Захарова рассказала о работе своей мечты

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова хотела заняться китайским направлением, и для неё стало «большой трагедией», что она не смогла посвятить себя любому делу.

Отец Марии Захаровой долгое время занимал должность секретаря и советника по культуре посольств СССР и России в КНР. Она начинала учить китайский язык в школе, затем продолжила в институте.

Я захотела заниматься азиатским направлением, хотела стать профессионалом в этом... Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия, — рассказала Захарова в интервью группе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, она принимала участие в большом количестве мероприятий за пределами института, посвящённых Китаю, публиковала работы. Но впоследствии при трудоустройстве на китайском направлении не оказалось вакансий.

Приходится эту пятилетнюю мечту как-то трансформировать. Или себя трансформировать, — заключила дипломат.

В МИД Захаровой предложили заняться информационной работой. Впоследствии, по её словам, ей удалось совместить сферу своих научных интересов с непосредственными должностными обязанностями.

Как писал NEWS.ru, Мария Захарова рассказала, как официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки подарили розовую шапку-ушанку в 2014 году.