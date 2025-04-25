На стеле воинской славы возле Кремля появились два новых города Мариуполь и Мелитополь увековечили на стеле городов воинской славы у Кремля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве у стен Кремля обновили стелу, посвященную городам воинской славы, на гранитном монументе появились названия Мариуполь (ДНР) и Мелитополь (Запорожская область), сообщает ТАСС. Эти города заняли прежде пустовавшие места в правой части памятника.

Звание города воинской славы Мариуполь и Мелитополь получили в ноябре 2022 года. Эта почетная награда, учрежденная в 2006 году, присваивается населенным пунктам, где защитники Отечества проявили особое мужество и героизм в ходе ожесточенных сражений. Первыми городами, удостоенными этого статуса в апреле 2007 года, стали Белгород, Курск и Орел.

Ранее власти Краснодара объявили об отмене традиционного парада Победы 9 Мая. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, это решение принято по соображениям безопасности после консультаций с военными и силовыми структурами. По словам главы региона, в городе регулярно фиксируются угрозы атак беспилотников, что делает проведение массовых мероприятий недопустимым. Примечательно, что в Новороссийске парад состоится в запланированном формате.

Также стало известно, что белорусские военные прибыли в Москву для подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы. Перед отправкой парадный расчет прошел смотр в присутствии замминистра обороны Александра Науменко и командующего Силами специальных операций Вадима Денисенко.