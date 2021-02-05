Мантуров заявил, что лекарств от коронавируса в РФ достаточно

https://static.news.ru/photo/6a1f0d2c-67ca-11eb-aecf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лекарств от коронавируса в России сейчас достаточно, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом он подчеркнул, что 90% потребности в антиковидных препаратах обеспечивают отечественные фармкомпании, с апреля они увеличили производство лекарств, применяемых в лечении COVID-19, на 1000%.

Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идёт именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом, — цитирует ТАСС Мантурова.

Он уточнил, что с апреля по декабрь прошлого года российские фармпредприятия нарастили производство антибиотиков и противовирусных препаратов на 1000%.

5 февраля Мантуров принял участие в открытии новой линии по производству готовых лекарственных средств в ампулах на заводе «Биохимик» компании «Промомед». В 2020 году на заводе началось производство препарата противовирусного действия от коронавирусной инфекции — «Арепливир» (фавипиравир). С сентября объём его производства увеличился в 10 раз — со 100 тысяч до 1 млн упаковок в месяц, к апрелю 2021 года в планах предприятия выйти на 2 млн упаковок в месяц, что в два раза больше месячной потребности в нём больниц и поликлиник РФ.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что COVID-19 отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением с этим диагнозом, за последние три недели снизилось более чем на 30%. По его данным, под медицинским наблюдением в российских регионах продолжают оставаться порядка 800 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Мурашко также отметил позитивный эффект от массовой вакцинации против COVID-19.

За прошедшие сутки на территории России медики выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заражение коронавирусом было диагностировано у 3 934 606 человек. За последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении выписано 23 582 пациента с перенесённым COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 413 495 граждан РФ. Также в оперативном штабе заявили, что за сутки в стране умерли 527 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции на территории России выросло до 75 732.