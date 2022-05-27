Мантуров объявил о намерении привлечь к выпуску «Москвичей» китайцев

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Производители из Китая могут быть привлечены к производству автомобилей на заводе «Москвич». Об этом ТАСС рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, существует несколько вариантов решения вопроса.

Есть два варианта [компаний]. Пока называть конкретных партнёров не буду, но действительно такая работа ведётся, — сказал Мантуров.

Ранее «Ведомости» сообщали, что КамАЗ ведёт переговоры с китайским концерном JAC о выпуске автомобилей на освобождающемся заводе «Рено Россия» в Москве. Производство может быть начато не позднее IV квартала 2022 года. Однако решения о конкретной модели производства пока не достигнуто. Кроме того, власти ведут переговоры ещё с одним китайским производителем, название которого не озвучивается.

Правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» 16 мая. Предполагается, что выпуск автомобилей на нём начнётся до конца текущего года. Основным технологическим партнёром возрожденного московского автомобильного завода станет КамАЗ.