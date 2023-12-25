Россия более чем в 10 раз увеличила поставки вооружений для армии Мантуров: поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году увеличены в 10-12 раз

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Производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об «огромных цифрах», сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, пишет РИА Новости.

Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные, — отметил он.

Глава ведомства пояснил, что выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%, что является максимальным показателем в новейшей истории России. По сравнению с предыдущим годом, эта цифра выросла более чем в два раза.

Кроме того, глава Минпромторга заявил, что Россия в настоящее время опережает западные страны по производству вооружений. Страна и далее продолжит поддерживать такой темп, добавил он.

Ранее Мантуров обратил внимание, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России. По его словам, эти государства охотятся за российскими разработками, параметрами образцов вооружения и за ценными кадрами. Это было всегда и это будет продолжаться, отметил он.

За шпионаж в Хабаровске осудили местного жителя, который намеревался передать Министерству обороны Украины данные о расположении российских военных объектов на территории края. Мужчину приговорили к 9,5 года строгого режима.