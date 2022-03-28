Мантуров рассказал о поставках иностранных лекарств в Россию

Ни одна из иностранных фармкомпаний пока не отказалась поставлять медикаменты в Россию, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит РИА Новости. По сообщению главы ведомства, всё в порядке и с импортом сырья для производства лекарств, поскольку основными поставщиками являются Индия и Китай.

Что касается самой номенклатуры, пока никто не отказался от поставки, — сказал Мантуров.

Министр также отметил, что РФ под силу выстроить собственное фармпроизводство в случае, если иностранные предприятия вдруг прекратят поставки.

Накануне Минздрав уже приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в России или дружественных странах, для их замены на аналоги в случае ухода поставщиков. Ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные аналоги таких препаратов с регионами.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение лекарств и медицинских изделий в России в условиях действия санкций. Он призван свести к минимуму риски влияния ограничений на лекарственное обеспечение населения, а также упростить и ускорить вывод на российских рынок необходимых лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.