Мангусты стали чаще выбегать из своих вольеров в Ленинградском зоопарке Ленинградский зоопарк показал активных весной полосатых мангустов

Фото: t.me/lenzoopark

С приходом весны полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка активно проводят время на свежем воздухе, выходя из своих вольеров. Эти активные животные, известные своей склонностью к копанию, часто превращают новые декорации в своем жилище в разрушенное состояние, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

В сообщении говорится, что мангусты очень трудолюбивы и почти всегда заняты каким-либо делом. Однако в хорошую погоду маленькие хищники ложатся на полки в вольерах и наслаждаются свежим воздухом.

Ранее живущие в Ленинградском зоопарке ночные хищники генетты неожиданно решили выйти на дневную прогулку. Зверьки ведут ночной образ жизни, выходя на охоту только в сумерках, поэтому их появление перед посетителями — редкое явление.

Хищники по внешнему виду напоминают что-то между хорьком и котом, имеют большой пушистый хвост и небольшое тело. Генетты предпочитают днем прятаться и спать в своих убежищах. Однако обитающие в зоопарке Алиса и Гордон решили нарушить традицию и покрасоваться перед публикой в светлое время суток.