Появились кадры с «мангалом» на российской бронемашине в зоне СВО Российскую бронемашину 3-СТС оснастили защитой от дронов

Российские военные установили систему защиты от беспилотников на бронемашину 3-СТС. Техника появилась в зоне проведения спецоперации. Судя по распространившимся в Сети кадрам, специалисты разместили на машине каркас с металлической сеткой. Громоздкая, но легкая конструкция получила неофициальное название «мангал».

Это не первый случай такой модернизации военной техники. Ранее в зоне СВО заметили обновленный танк в необычной бронекапсуле. Военный аналитик Борис Рожин отметил, что на боевую машину, модифицированную бойцами в полевых условиях, установили дополнительно систему радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов. По его словам, российские военнослужащие используют танк в районе Красногоровки. Аналитик назвал машину «еще более брутальной» за счет установки дополнительной системы РЭБ.

Военкор Александр Коц также писал, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, однако это прекратилось, когда танк показал себя в бою. «Царь-мангал» представляет собой танк Т-72, который со всех сторон полностью защищен дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.