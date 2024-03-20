«Мама, я смотрю на этот футбол!»: составлен список самых ярких цитат Уткина

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Василий Уткин

19 марта стало известно о смерти футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина. Он ушел из жизни в 52 года. Какие его цитаты стали крылатыми и запомнились россиянам?

Список самых ярких цитат Василия Уткина

Помимо основной профессии комментатора и журналиста, Уткин пробовал себя в других сферах. В частности, он был гостем передачи «Что? Где? Когда?», вел музыкальное шоу «Земля-Воздух» и появлялся в нескольких фильмах в качестве актера.

Так, Уткин исполнил роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина в комедии «День выборов», вышедшей на экраны в 2007 году. Одной из самых запоминающихся его фраз стал ответ отцу Иннокентию в исполнении Михаила Ефремова в данной картине.

«Не знаю. Я футболом не интересуюсь», — говорит герой Уткина на вопрос «Как „Спартак“-то сыграл с „Сатурном“?».

Большинство крылатых фраз Уткин произнес во время комментирования футбольных матчей. В 2003 году он вместе с Юрием Розановым вел репортаж с поединка Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Реалом». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу британцев, однако дальше прошли испанцы. Хет-трик в этом матче оформил легендарный форвард «Реала» Роналдо. После третьего гола бразильца Уткин обратился к своей материи, указав на великий статус матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид».

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Василий Уткин

«Мама, веришь ли ты мне, я смотрю на этот футбол!» — восхищался Уткин.

Комментатор не скрывал, что симпатизировал мадридскому «Реалу». Во время очередного репортажа с поединка «Королевского клуба» против «Барселоны» Уткин иронично отреагировал на действия защитника «Реала» Альваро Арбелоа.

«Я видел дриблинг Арбелоа!» — говорил Уткин не без доли юмора, намекая, что игрок «Реала» не часто радует публику финтами.

Говоря о своих предпочтениях в футболе, Василий отмечал, что не является болельщиком, но поддерживает российские команды в матчах с иностранцами.

«Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с не нашими», — подчеркивал журналист.

Яркими фразами Уткин описывал не только происходящие на поле события, но и предшествующие матчам мгновения:

«Мяч пролетел в считанных километрах от ворот»;

«До начала матча пять минут, счет по-прежнему 0:0»;

«Обезмячил!»;

«Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй».

Также Уткин проводил параллели между футбольными моментами и жизненными ситуациями. В частности, иронично упоминал взаимоотношения мужчин и женщин.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Василий Уткин

«Если вы смотрите этот матч с девушкой и ей не нравится — бросайте ее»;

«А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас, и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 Марта. И ничего — попал в обезьянник. Чего ни случится в жизни взрослого мужчины».

Запомнился российским болельщикам и комментарий Уткина на матче группового этапа чемпионата мира 2006 года между сборными Англии и Тринидада и Тобаго. Журналист на протяжении всей трансляции иронизировал над проблемами британцев в этой игре и высказал шуточную версию, почему же родоначальники футбола испытывали трудности с командой, которая считалась в поединке явным аутсайдером.

«Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно», — отмечал Уткин.

Журналист не без доли иронии делился и жизненным опытом.

«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю», — объяснял знаменитый комментатор.

Как умер Уткин

Telegram-канал Mash сообщил, что Уткин страдал сильной одышкой в течение трех дней до смерти. По данным источника, комментатор жаловался на это врачам, приехавшим к нему на вызов.

Уточняется, что Уткин вызвал скорую днем 19 марта, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. Как пишет канал, прибывшие на место медики диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии, после чего вкололи Уткину антикоагулянт. По сообщению Mash, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

Согласно данным источника, первая остановка сердца случилась в 17:05 мск, Уткина удалось реанимировать. Спустя полчаса произошла вторая остановка, в 18:01 врачи констатировали смерть.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Василий Уткин

Когда похороны Уткина

В Telegram-канале медиафутбольного клуба Уткина «Эгриси» сообщается, что информация о дате похорон журналиста может появиться днем 21 марта.

«Друзья, многие спрашивают про то, когда и где пройдут похороны Василия. Мы отвечаем за их организацию и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днем. Сил всем нам», — отмечается в публикации.

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