https://static.news.ru/photo/9510986a-4102-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Märzinger / CHROMORANGE/Global Look Press

На трассах Московской области заметили малолетнюю девочку, которая вела автомобиль на скорости до 100 километров в час.

Девочка, которой на вид было около 10 лет, сидела на коленях у отца и управляла автомобилем, движущимся со скоростью почти 100 километров в час, — сообщает ТВЦ со ссылкой на очевидца.

Автомобиль под управлением ребёнка заметили 25 января на Новорязанском шоссе у деревни Софьино и 26 января на выезде из города Бронницы в сторону Домодедово.

По словам очевидцев, ни отдавший управление отец, ни сидевшая за рулём дочь не были пристёгнуты.

Как писал NEWS.ru, в США отец случайно переехал годовалого ребёнка, забыв посадить малыша в салон.