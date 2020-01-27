На трассах Московской области заметили малолетнюю девочку, которая вела автомобиль на скорости до 100 километров в час.
Девочка, которой на вид было около 10 лет, сидела на коленях у отца и управляла автомобилем, движущимся со скоростью почти 100 километров в час, —
сообщаетТВЦ со ссылкой на очевидца.
Автомобиль под управлением ребёнка заметили 25 января на Новорязанском шоссе у деревни Софьино и 26 января на выезде из города Бронницы в сторону Домодедово.
По словам очевидцев, ни отдавший управление отец, ни сидевшая за рулём дочь не были пристёгнуты.
Как писал NEWS.ru, в США отец случайно переехал годовалого ребёнка, забыв посадить малыша в салон.
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