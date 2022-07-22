Малоимущим россиянам помогут выживать с помощью фудшеринга «Известия»: Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга в России

Минпромторг РФ поддержал развитие программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные министерства. Предполагается, что ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, пригодные к употреблению. В настоящее время торговым сетям выгоднее списать и утилизировать такую продукцию, поскольку при передаче на благотворительность приходится платить НДС.

По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год, — рассказал изданию представитель Минпромторга.

Он также добавил, что по данному вопросу необходима проработка и обсуждение с ФНС, поскольку данный вид операций требует освобождения от НДС.

Некоторое время назад в Минпромторге предполагали ввести для малоимущих «Продовольственный сертификат», при котором на специальную банковскую карту будут поступать средства для покупки определённого вида товаров. В настоящее время решение о запуске данной программы не принято.

Ранее сообщалось, что Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если они передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек.