«Мало не покажется»: полковник об установке ракет «Ярс» Полковник Матвийчук: Россия показала кадры установки «Ярсов», чтобы Западу было некомфортно

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перевооружение на ПГРК «Ярс» Бологовского ракетного соединения

Россия показала миру кадры установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» не с целью запугать мир, а чтобы показать, что она не прогнется под давлением Запада, считает военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук. При этом он заявил, что показывать российское вооружение необходимо, чтобы западным странам было страшно и некомфортно жить в мире, «который они пытаются прогнуть». Также специалист напомнил о том, что Запад тоже демонстрирует перебрасываемое на Украину вооружение, пишет «Царьград».

Я думаю, наоборот, мы должны показывать всё, что мы можем применить на их грешные головы, чтобы им было не только страшно, но и некомфортно жить в этом мире, который они пытаются прогнуть под себя. Они должны помнить о том, что есть одна страна, которая не прогнётся, а если нужно, ответит так, что мало не покажется, — заявил Матвийчук.

Военный эксперт назвал «Ярс» «великолепной» ракетой и уточнил, что дальность ее действия составляет более 12 тысяч км. Он убежден — из-за того, что комплекс с этой ракетой встал на дежурство, «у британцев затряслись поджилки». Специалист также назвал Великобританию «непотопляемым авианосцем НАТО» и сказал, что одного «Ярса» хватит, чтобы он «перестал плавать в водах Мирового океана».

В Минобороны России ранее сообщили, что вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении. Загрузка ракеты стационарного шахтного базирования показана на видео. В Минобороны уточнили, что в Ракетных войсках стратегического назначения первым перевооружают на «Ярс» стационарного базирования именно Козельское соединение.