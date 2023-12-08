«Мало кто сомневался»: КПРФ о решении Путина баллотироваться в президенты Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: не было сомнений, что Путин будет баллотироваться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ющенко

В России мало кто ставил под сомнение, что глава государства Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. Вместе с тем он добавил, что фракция коммунистов будет идти своим путем.

Мало кто сомневался, что Владимир Путин даст согласие на участие в выборах, вопрос был когда. Это ничего не меняет. Наша партия идет своим путем. Президент в частной беседе с военнослужащими, которых он награждал, сказал о своем согласии. В принципе, ни у кого сомнений не было, — уточнил собеседник.

Российский лидер 8 декабря во время общения с Героями России объявил о намерении баллотироваться. Пресс-служба Кремля опубликовала в Сети видео, на котором запечатлен этот момент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что предвыборная кампания президента России фактически началась, но де-юре — пока нет. По его словам, главе государства сначала нужно зарегистрироваться кандидатом на грядущие выборы и выполнить все формальности.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что Путин выдвигает свою кандидатуру на очередные выборы исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, действующий президент никогда не избегал ответственных решений.