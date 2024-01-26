«Мало дали»: за что Трепова должна благодарить суд, что говорят военкоры

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Петербурженку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) приговорили к 27 годам колонии строгого режима за убийство военкора Владлена Татарского. Вдова Татарского сочла приговор справедливым, другие военкоры — слишком мягким. А вот в СПЧ сочли, что для женщины такой тюремный срок слишком долгий. Почему некоторые считают, что Треповой на самом деле следует поблагодарить трибунал? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как трибунал решил наказать Трепову

В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил 26-летнюю жительницу города Дарью Трепову к 27 годам колонии строгого режима. Тем самым поставлена точка в деле о покушении, в результате которого в петербургском кафе Street Food Bar № 1 прошлой весной погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Трепову наказали самым большим сроком для женщины в истории современной России. Также она оштрафована на 600 тысяч рублей. Впрочем, эта сумма кажется маленькой, если учесть, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к Треповой на общую сумму почти в 16,5 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Ее обвиняли по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Трепова признала вину только по одной — в использовании поддельного водительского удостоверения.

В последнем слове девушка заявила, что не испытывала ненависти к Татарскому и «не желала ему смерти». По словам Треповой, она не знала, что статуэтка, которую она передала военкору в помещении кафе, заминирована: она якобы была уверена, что там спрятано прослушивающее устройство.

Но обвинение в суде заявляло, что версия Треповой подтверждения не находит. По словам прокурора, девушка сама привела замаскированную мину в боевое состояние, а взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова

Как отреагировала на приговор защита

Трепова заявляла, что следствие не сочло бы ее поступок умышленным терактом, сохранись ее переписка с кураторами. Она просила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, учесть смягчающие обстоятельства, а также напомнила о своем сотрудничестве со следствием и предоставлении всех данных со смартфона.

Второй фигурант, Дмитрий Касинцев, прятавший Трепову в своей квартире после покушения, получил один год и девять месяцев колонии общего режима за укрывательство.

Адвокат Треповой Даниил Берман пообещал обжаловать вердикт. Он счел приговор необоснованным и вместе с тем признал, что «был морально готов» к нему. Берман отметил, что назначенный Треповой срок самый жестокий для женщин в современной России. «Для этого не было никаких оснований, даже если предположить, что Дарья виновна в том, в чем ее обвинили», — прокомментировал защитник, добавив, что дело резонансное и сюрпризом вердикт для него не стал.

Как Трепова выплатит штраф 16,5 млн рублей

Адвокат Берман также сообщил, что у Дарьи нет сбережений или каких-то активов, которые могли бы покрыть иски.

В свою очередь адвокат Вадим Багатурия предположил, что осужденная может лишиться всего имущества из-за штрафа. Он не исключил, что Треповой придется перечислять средства потерпевшим и после освобождения, то есть десятки лет спустя.

«Огромная сумма может быть взыскана из имущества Треповой, которого, судя по сообщениям СМИ, у нее пока что не нашли: квартир, машин и так далее. Поэтому она должна будет работать в местах лишения свободы и отправлять часть зарплаты на погашение штрафа и гражданского иска. Скорее всего, она станет швеей или получит другую профессию. Зарплаты в местах лишения свободы небольшие, поэтому вряд ли она расплатится», — считает Багатурия.

Как отреагировали родственники Татарского

Вдова Татарского присутствовала в зале суда. «Спасибо, уважаемый суд, судебная система сработала на отлично. Этим я довольна! Спасибо!» — написала вдова в Telegram-канале после оглашения приговора.

Многие военкоры, коллеги Татарского, считают наказание недостаточно суровым. «Мало», — прокомментировал наказание Александр Коц. Он обратил внимание, что по закону женщинам не назначается пожизненное заключение, но их могут приговорить к 35 годам за особые преступления, к которым, несомненно, относятся действия Треповой.

«Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек. И конечно, возможности выйти по УДО у таких быть не должно», — написал Коц в Telegram-канале.

Военкор Евгений Поддубный добавил, что Трепова должна быть признательна гуманному отношению суда к женщинам. По словам Поддубного, будь на ее месте мужчина, наказание было бы строже.

Также не согласился с приговором военкор Юрий Котенок. Он выразил мнение, что Трепова заслужила пожизненный срок. Котенок убежден, что самый суровый вердикт должен стать маркером за такие преступления. «Смертная казнь у нас сейчас заменена, поэтому такие должны садиться пожизненно. Приговор должен быть маркером на подобные деяния. Так что пожизненный приговор и забвение — только таким образом», — написал он.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова

Когда могут смягчить наказание Треповой

Юристы уже строят прогнозы о том, может ли позднее «российская Фемида» облегчить наказание Треповой. Адвокат Константин Кудряшов рассказал NEWS.ru, что осужденная может выйти по УДО по отбытии не менее 3/4 срока наказания — в данном случае речь идет о 20 годах и трех месяцах срока. Кроме того, Трепова вправе ходатайствовать о замене неотбытого срока наказания на принудительные работы, но лишь через 18 лет. Но есть и третий способ выйти из колонии общего режима раньше.

«Также она может попросить перевести ее из колонии общего режима в колонию-поселение по отбытии 1/4 срока наказания, то есть по отбытии шести лет и девяти месяцев», — рассказал NEWS.ru адвокат.

Как погиб военкор Татарский

2 апреля 2023 года Трепова вручила статуэтку Татарскому в петербургском кафе, где он встречался с читателями. Бомба была активирована с помощью телефонного вызова — в результате военкор погиб, еще 52 человека получили ранения.

Обвиняемая признала свою вину лишь по статье об использовании поддельных документов. Дело в том, что при себе у нее были документы на имя реальной студентки академии Репина — они были частью «легенды» для внедрения в окружение военкора. После ареста Трепова утверждала, что не знала о том, что бюст начинен взрывчаткой.

Однако, по мнению Следственного комитета России, Трепова знала, что бюст заминирован. Это, в частности, подтверждается ее перепиской со знакомой, где она допускает свою гибель после встречи с потерпевшим, следами взрывчатки в арендованной ею квартире и другими доказательствами.

«Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, однако они не дали согласия на это из-за наличия на входе в здание металлодетекторов. Затем она перевезла бюст из Москвы в Санкт-Петербург», — говорилось в сообщении СКР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказали о решении трибунала в СПЧ

Дарья Трепова получила рекордный для российских женщин срок отбытия наказания, заявила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она напомнила, что националистка Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, получила 18-летний срок. «Сроки увеличиваются в целом, в том числе это касается женщин. За одно и то же преступление, за которое прежде могли дать 18 лет, сейчас дают почти 30. При этом все равно отбывать наказание Дарья Трепова будет в обычной колонии, потому что для женщин не предусмотрен особый строгий режим», — рассказала правозащитник.

По словам Меркачевой, «можно предсказать, чем закончится» подача Треповой апелляции на приговор. Правозащитник обратила внимание, что Трепову осудили почти на тот самый срок, о котором и просило обвинение, — только на год меньше. Это уже говорит о «настрое» в отношении подсудимой, заключила член СПЧ.

Напомним: Дарья Трепова родилась 16 февраля 1997 года в Петербурге. Обучалась на медицинском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета. Во время обучения в вузе подрабатывала в стоматологии. Вуз не закончила.

Замужем за Дмитрием Рыловым — активистом оппозиционной Либертарианской партии. Некоторые Telegram-каналы называют брак фиктивным. После начала СВО супруги посещали протестные и антивоенные акции. По информации ряда СМИ, Дарья Трепова после начала частичной мобилизации вместе с Рыловым проживала в Грузии в течение полугода, но вернулась в Россию из-за финансовых затруднений.

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