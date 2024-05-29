«Маленькая правда ради большой лжи»: раскрыт нюанс дела ЕСПЧ против Киева Марков: ЕСПЧ пытается показать свою объективность делом против пыток в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Европейский суд по правам человека пытается показать себя объективным, однако на деле это не так, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, комментируя заведение ЕСПЧ дела о пытках солдатами ВСУ российского военнопленного. По его мнению, это расследование является маленькой правдой ради большой лжи.

ЕСПЧ открыло дело против Украины по пыткам российского военнослужащего. Но это маленькая правда ради большой лжи. Так ЕСПЧ пытается показать себя объективным, — написал он.

Политолог утверждает, что европейский суд всячески поддерживает украинское руководство, поэтому инстанция увидела в тысячах преступлениях Украины только одно. Он напомнил, что Россия, в отличие от Украины, ведет боевые действия гуманным методами, при этом Запад всячески прикрывает Киев и закрывает глаза на военные преступления.

Украинский неофашистский режим при поддержке Запада активно использует террор и военные преступления. И эту правду ЕСПЧ пытается спрятать, — резюмировал эксперт.

Речь идет о россиянине, который отправился на фронт в качестве добровольца в конце 2022 года, однако спустя полтора года попал в плен. Украинские силовики обратились к его дочери с требованием фотографировать военные объекты, а взамен пообещали прекратить издевательства над ее отцом. После этого девушка попросила помощи у правозащитников.

О расследовании ЕСПЧ в отношении Украины из-за пыток ранее рассказала донецкий правозащитник Ирина Вихорева. По ее словам, инстанция дала время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции, чем сейчас и занимается адвокат. Данные о пытках также были предоставлены в МИД Швейцарии.