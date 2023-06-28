Махновцы ХХI века: надо ли легализовать ЧВК в России Реформировать «Вагнер» предлагается так, чтобы сохранить российские зоны влияния в мире

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

После сообщения президента Владимира Путина о том, что деятельность «Вагнера» щедро финансировалась государством в Госдуме и экспертном сообществе оживилась дискуссия о необходимости вывести все частные военные компании из правового «сумрака» в легальное поле. Либо их надо принудительно распустить. О трудностях такой легализации читайте в материале NEWS.ru.

Выступая во вторник в Кремле перед группой военнослужащих, президент Владимир Путин заявил о том, что в российском руководстве всегда относились с большим уважением к бойцам и командирам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании „Вагнер“, пользовался уважением в стране», — сказал глава государства.

Сколько стоит год боевых действий «Вагнера»

Путин раскрыл некоторые данные о затратах государства на содержание «Вагнера». Оказалось, что за год — с мая 2022-го по май 2023-го на эти цели было потрачено более 86 млрд руб, из которых 70 млрд — на денежное содержание, а 15 млрд — на стимулирующие выплаты бойцам. Кроме того, 110 млрд 179 млн руб. было выделено на страховые выплаты.

Президент отметил, что собственник компании «Конкорд», под которым, предположительно, имелся в виду связанный с «Вагнером» бизнесмен Евгений Пригожин, за год получил от государства через военторг 80 млрд рублей, — за услуги по обеспечению питания армии. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — пообещал Путин.

Кому должны подчиняться частные подразделения

«Все должно быть в рамках закона. Если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, их не должно существовать», — сказал в интервью NEWS.ru экс-министр МВД, президент Клуба военачальников РФ, генерал армии Анатолий Куликов.

Если же ЧВК участвуют в военных операциях в отсутствие закона, должен быть указ президента, в котором до появления закона должна быть регламентирована вся их деятельность, включая частные охранные структуры, уверен Куликов.

«Они должны на какое-то время перейти в подчинение военного ведомства или Росгвардии. Это зависит от их задач», — пояснил генерал.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» с местными жителями у здания штаба Южного военного округа

«Нужен указ — нормативный акт прямого действия, определяющий подчиненность ЧВК, снабжение, материально-техническое обеспечение, вооружение и прочее. А мы получили незаконно созданную, без закона участвующую просто махновскую банду», — возмущается Куликов.

«Президент прав, вагнеровцы выполнили свою задачу, — напоминает Куликов. — Другое дело — какой ценой? Сам Пригожин назвал: 20 тысяч убитых один Бахмут (Артемовск) стоил. 20 тысяч — это немалые жертвы для одного населенного пункта».

Почему только теперь понадобился закон о ЧВК

«Пока доктрина нашего государства была оборонительной, мы считали: закон только помешает. Но так как сейчас у нас бои ведутся в том числе на территории российского государства, сейчас он нужен», — говорит в интервью NEWS.ru руководитель ЧВК «Российские системы безопасности»-Групп Олег Криницын. По его мнению, частные военные компании — это подразделения обеспечения деятельности и боевых действий регулярной армии.

«В любом случае ЧВК не должны напрямую участвовать в боях, потому что априори не имеют тяжелого вооружения, авиации и прочего», — объясняет он. По мнению главы компании, «с этой точки зрения „Вагнер“ — это даже не ЧВК, а структура, аффилированная с Министерством обороны».

Что конкретно должно быть в законе о ЧВК

Нужно регламентировать порядок использования, перевозки, хранения оружия. Это самое главное, убежден Криницин. «Еще социальные гарантии и защиты сотрудникам ЧВК. Такие же, как и у военных. Потому что люди гибнут так же при выполнении своих задач, как и армейские подразделения», — поясняет он.

Криницин категорически против присутствия в ЧВК бывших осужденных. «Это очень важно, потому что у этих людей в руках будет оружие. Их сейчас использовали от безысходности, но в будущем, конечно, нужно исключить. Отбор должен быть очень тщательным, строже, чем в полицию», — призывает эксперт.

При этом любая ЧВК должна по закону получить право работать и за пределами РФ, и выполнять задачи по обеспечению поддержки боевых действий армии, полагает он.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

«Также компании должны быть вправе работать самостоятельно — в интересах заказчика. Заказчики могут быть разные, например крупные транснациональные компании. Надо понимать, что ЧВК — коммерческие структуры, их основная задача — прибыль. Если их услуги заказывает государство, значит, идут хорошие деньги и ЧВК работает как подрядчик. Если нет, то ЧВК будут искать работу на стороне», — пояснил глава компании.

Нужно ли сходу разгонять ЧВК

Срочно разгонять ЧВК было бы глупостью, к которой могут призывать те депутаты, которые даже не служили, считает Криницин.

«Нужно понимать, что ЧВК остаются тонким, хирургическим инструментом государства — для выполнения задач, в том числе за пределами РФ. Готовится эвакуация, условно говоря, из Афганистана или Ирака персонала российского посольства. Понятно, что есть отряд спецназа „Заслон“, который должен ехать спасать наших дипломатов. Но ни одно государство не допустит, чтобы по его территории перемещались вооруженные силовики другого государства. А вот ЧВК — это гражданские подрядчики. Она может работать в соответствии с законом страны пребывания. Здесь гораздо больше плюсов, — комбинировано используются подразделения регулярной армии, флота, авиации, пограничники и бойцы ЧВК», — перечислил эксперт.

Что касается сумм, из которых обычно складывается бюджет российских ЧВК, то это коммерческая тайна, сказал Криницин. «Но на этом фоне те 86 млрд, о которых говорил президент Путин, не сказать, чтобы меня впечатлили. На мой взгляд, общий бюджет этой компании гораздо больше», — признался собеседник.

Иностранные ЧВК завоевали для себя доли мирового рынка

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напоминает, что ЧВК во всем мире конкурируют между собой.

«Сегодня это стиль межгосударственной жизни. Есть ниша, в которой находятся частные военные фирмы. Поэтому нам нельзя уходить с этого рынка. „Вагнер“ надо реконструировать так, чтобы мы сохранили престиж на мировом уровне. Зоны влияния нельзя терять. С другой стороны, надо найти наиболее оптимальную схему взаимодействия с Минобороны», — предлагает Кошкин.

«К примеру, китайских ЧВК очень много по всему миру, но все они подчинены Министерству обороны в Пекине. Сегодня, как мы видим, принято решение переструктурировать „Вагнер“ под руководство Министерства обороны России», — поясняет Кошкин.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК, которые в субботу вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его мнению, они выполняли приказы своего руководства. Депутат призвал не запрещать ЧВК, а принять закон, который бы регулировал их деятельность.

Первый заместитель Картаполова, депутат Алексей Журавлев добавил в разговоре с NEWS.ru, что ЧВК, подобные «Вагнеру», крайне нужны России.

«Не будет же регулярная армия, скажем, охранять нефтяные месторождения и алмазные рудники или, к примеру, выполнять деликатные поручения местных властей, которых не чураются частные вооруженные структуры. Другое дело, что нельзя их расширять до такого масштаба, насыщая танками и авиацией, чтобы они способны были в случае недовольства двинуться в сторону Москвы», — рассуждает Журавлев.

Для чего и как был создан «Вагнер»

Ранее портал NEWS.ru подробно рассказал об истории создания компании «Вагнер». Компания получила свое название в 2014 году по позывному первого командира, офицера запаса Дмитрия Уткина. По данным западных СМИ, ЧВК действовала в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Мозамбике и Мали, а также участвовала в конфликте в Донбассе.

США и Евросоюз обвиняли «Вагнер» в нарушении прав человека на Ближнем Востоке и в Африке и ввели против компании санкции. Летом 2018 года в ЦАР отправились журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, чтобы снять документальный фильм о деятельности ЧВК. Они были убиты неизвестными, расследование этого преступления не завершено до сих пор.

Кроме того, NEWS.ru рассказывал историю создания компании «Конкорд» и о том, как бизнесмен Евгений Пригожин был связан с Минобороны.

Какие еще правовые реформы нужны для СВО

Помимо закона о ЧВК, добавляет экс-министр Анатолий Куликов, российским законодателям нужно принимать много других мер. «Нужен закон о защите Отечества — не закон об обороне, а о защите Отечества, поскольку в законе об обороне нет многих необходимых юридических понятий. СВО показала, что нужен новый понятийный аппарат. Что такое „военное положение“, что такое „военное время“, „территориальная оборона“, кто кому должен подчиняться», — пояснил Куликов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Доброволец во время тренировки отряда территориальной обороны

В советское время правила военной теории гласили: при объявлении войны внутренние округа формируют войска для действующего фронта, а на их месте остается военный округ военного времени, уточнил генерал.

«Назначается командующий войсками военного округа военного времени, которому подчинено всё, — и административная власть, и Росгвардия, и все другие силовые структуры. Он и организует территориальную оборону. Не так как у нас сейчас — губернатор. Белгородский губернатор Гладков правильно сделал, — заявил, что „мы создаем из добровольцев территориальную оборону“. Раз нет закона, то он вынужден сам что-то делать, так как отвечает за безопасность своего региона. Но по результативности это не самый лучший, даже плохой вариант», — посетовал бывший министр.

Лучше вариант, когда вся деятельность по обеспечению безопасности жителей региона четко предусмотрена документами, подчеркивает собеседник.

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