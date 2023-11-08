Магнитные бури сегодня, 8 ноября: будут ли они завтра и послезавтра Леус заявил, что в ближайшие дни не ожидается повторения сильных магнитных бурь

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что 8 ноября будут слабые возмущения геомагнитного поля. Будут ли магнитные бури в четверг и пятницу?

Будет ли завтра и послезавтра магнитная буря

Ближайшая наиболее сильная магнитная буря прогнозируется 9 ноября. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Также может немного снизиться внимание и работоспособность.

По прогнозам Леуса, в ближайшие два дня возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие мощного уровня магнитной бури.

Повторятся ли магнитные бури в этом году

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев в беседе с NEWS.ru рассказал, что из-за активности Солнца магнитные бури еще могут возникнуть до конца нынешнего года.

«В целом уровень активности Солнца высокий, поэтому при таком состоянии вероятность крупных событий довольно высокая, но их нельзя прогнозировать сильно заранее. Однако магнитные бури еще будут. Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — сообщил эксперт.

Как магнитные бури сказываются на здоровье человека

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством», — отметил специалист.

Еделев советует в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых имеются проблемы с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

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Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила исследователь.

Как в Госдуме хотят помочь метеозависимым людям

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой рассылать СМС-оповещения и предупреждать россиян о начале магнитных бурь.

По мнению парламентария, такие предупреждения помогут скорректировать дозу лекарственных средств людям, страдающим хроническими заболеваниями, сменить рацион питания и обратить внимание на физическую активность.

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