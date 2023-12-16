Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что за вспышки на Солнце, опасны ли Ученый Отставнов: влияние магнитных бурь на человека «сильно клишировано»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

14 декабря российский Центр погоды «Фобос» сообщил о вспышке на Солнце, которая стала самой мощной с 2017 года. Будут ли магнитные бури сегодня, 16 декабря, опасно ли это для здоровья человека?

Что за вспышка на Солнце

По данным «Фобоса», 14 декабря около 20:00 по московскому времени на Солнце зафиксировали самую мощную за последние шесть лет вспышку. Ее интенсивность составила Х2,8.

«Сегодня около 20 часов по московскому времени на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность которой составила Х2,2 балла», — отмечалось в сообщении Центра.

Как заявили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СОРАН, активность на звезде продолжалась 25 минут. Индекс вспышечной активности поднялся до красного уровня и достиг 8,5 балла из 10 возможных.

Эксперты установили, что источником аномальной вспышки на Солнце стала область пятен 3520, расположенная в северном полушарии звезды.

Будут ли на Земле магнитные бури сегодня

По словам заведующей лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТ доктора физико-математических наук Елены Нохриной, вспышка на Солнце заденет Землю по касательной.

«Важен момент, когда и в каком месте на Солнце произошла вспышка. Если она происходит в направлении Земли, это приводит к сильным последствиям. Но последний выброс был не совсем в направлении Земли, то есть если он нас и заденет, то по касательной», — рассказала она РБК.

Ранее синоптик Михаил Леус заявлял, что подобные события на Солнце часто провоцируют магнитные бури на Земле, ближайшая из которых накроет нашу планету сегодня, 16 декабря.

«Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу, 16 декабря», — писал он в своем Telegram-канале.

Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов. Возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Чем опасны магнитные бури для здоровья человека

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Станислав Отставнов в комментарии РБК отметил, что влияние магнитных бурь на процессы электромагнитной природы «интуитивно понятно». По его словам, они способны вызывать сбои в работе оборудования, однако влияние на организм человека «сильно клишировано».

«Каких-то материалов, свидетельствующих о серьезном вреде магнитных бурь для организма человека, притом высокого уровня убедительности и достоверности, я не видел, в клинических рекомендациях упоминаний о магнитных бурях не встречал», — сказал специалист.

В свою очередь врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru подчеркивал, что магнитные бури воздействуют на регуляцию давления, из-за чего у человека могут возникнуть головные боли и ухудшиться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному», — уточнял он.

Как пережить магнитную бурю

По словам врача-терапевта Анастасии Тимощенко, справиться с воздействием повышенной геомагнитной активности помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — рассказала врач NEWS.ru.

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