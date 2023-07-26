В Магадане накрыли крупный наркошоп, работавший по всей России Baza: в Магадане накрыли крупный наркошоп, работавший по всей России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Магадане следователи выявили федеральную сеть наркосбытчиков, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, сначала силовики поймали одного сотрудника наркошопа, а через него вышли на сеть, которая занималась распространением запрещенных веществ в Москве, Бурятии, Калининградской области и на Сахалине — всего раскрыто 22 филиала по стране.

В сети был налажен процесс работы наркошопа, где были подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. «Главный офис» располагался в Магадане. Из всех участников преступной группы удалось установить лишь восемь человек. Другие участники схемы скрыли все следы своей деятельности.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины. Силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков. В ходе обыска силовики обнаружили лабораторное оборудование, различные химические вещества, необходимые для синтеза наркотиков, а также четыре тонны наркосодержащей жидкости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.