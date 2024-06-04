Лжепрокурор в лесу, смерть бегуна, юный маньяк: самые громкие ЧП за сегодня

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В Красноярске лжепрокурор пытается нажиться на закладчиках, под Армавиром выпускник девятого класса изнасиловал 35-летнюю односельчанку, в Москве уральский бегун скончался после марафона под зноем — NEWS.ru рассказывает подробности о самых громких происшествиях дня.

Псевдопрокурор убежал от камеры в лес

В Красноярске местный житель заснял на видео мужчину, который представился ему прокурором и обвинил в распространении закладок с наркотиками. Мошенник показал местному жителю некое удостоверение и начал намекать на взятку. Когда мужчина предложил вызвать полицию, «прокурор» поспешил ретироваться.

Предполагается, что сомнительный гражданин занимается вымогательством денег у студентов Сибирского федерального университета. Общежитие этого вуза находится неподалеку.

Бегун умер после 15 км марафона на солнце

В Москве умер 27-летний екатеринбургский спортсмен Максим Кернер. Молодой человек за три дня до этого впал в кому после солнечного удара, который случился с ним 1 июня на столичном полумарафоне. Кернеру стало плохо на 15-м километре.

В день забега в Москве было +30 градусов. Кернер получил сильнейший солнечный удар, у него начался отек мозга, загустела кровь, мышцы начали распадаться. Продукты распада попали в кровь. Почки не справились, и они отказали. За почками отказали легкие, печень и все органы друг за другом. За жизнь Максима три дня боролись врачи института Склифосовского.

Изнасилование перед выпускным

В селе Вольном под Армавиром выпускник девятого класса изнасиловал 35-летнюю местную жительницу. В праздничный день он догнал женщину по пути из магазина, схватил ее за горло и закрыл рот ладонью. Женщина, с ее слов, попыталась схватить нападавшего за волосы или ударить, но вскоре потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что лежит на земле лицом вниз.

«Лежа на мне сверху, он совершал фрикции. Пытался снять с меня брюки, но запутался в моей кофте и не смог. Я начала громко кричать, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Закончив, он убежал. Я думала, что меня обокрали, но деньги были на месте. Тогда я поняла, что я стала жертвой маньяка, и стала звать на помощь еще сильнее», — рассказала пострадавшая.

Сельчанка сразу узнала в маньяке знакомого подростка. Прибежавший ей на помощь сосед тут же отвез женщину к дому нападавшего. Там они встретились с родителями юного маньяка. Отец подростка при разговоре с пострадавшей отметил, что намерен посадить сына за этот проступок. Но 24 мая молодого человека уже видели на школьной линейке по случаю окончания девятого класса.

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