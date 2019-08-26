https://static.news.ru/photo/1e715a2e-c89d-11e9-aee9-fa163e074e61_660.jpg «Ансат» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019. Он для корпоративных и VIP-перевозок.

По данным пресс-службы холдинга «Вертолёты России», салон машины создали специалисты компании и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus.

Уверен, что «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину, — отметил гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский.

В свою очередь индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков рассказал, что новая машина имеет такой же уровень комфорта, как и одноимённый кабриолет. Она сможет перевозить до пяти пассажиров.

Ранее News.ru писал, что свои новейшие разработки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 покажут свыше 20 китайских компаний.