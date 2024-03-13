Люди против Пугачевой, Билан — «отец», массовые атаки ВСУ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ РИА Новости, МО Украины

Соседи певицы Аллы Пугачевой высказались о конфискации ее замка в деревне Грязь, президент России Владимир Путин объяснил атаки Вооруженных сил Украины на РФ, победитель Евровидения Дима Билан решил поставить точку в пересудах о своей личной жизни — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Никого не жалко: что думает народ о Пугачевой и ее семье

Несколько дней назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жены Аллы Пугачевой, расположенный в деревне Грязь Одинцовского района. Юморист улетел с семьей из России через некоторое время после начала спецоперации. NEWS.ru узнал у жителей Грязи и соседних деревень, что они думают о конфискации замка и какие учреждения можно было бы открыть в его стенах.

Рядом с замком Галкина и Пугачевой располагаются более скромные особняки, коттеджи и даже бараки. Последние раньше предоставляли работникам совхоза, которого уже давно не существует. Но люди до сих пор живут в бараках. Когда Пугачева еще не уехала из деревни, она отправляла Лизу и Гарри передать гостинцы соседям перед каждым Новым годом.

«Конфискация замка?! Это бред! Да не будут ничего у них конфисковать! Почему? Да потому что так жизнь устроена — не будут, и все. Ну уехали они из России и уехали, нам до них нет никакого дела», — высказала мнение в разговоре с NEWS.ru женщина лет сорока пяти из одного барака.

По словам продавщицы цветов, местные называют бывших звездных соседей предателями Родины и говорят, что здесь «не нужны ни они, ни их дети» и, если у звездной пары действительно вдруг конфискуют замок или другое имущество, «никто не будет их жалеть».

«Они за счет нас, людей, которые их боготворили, ходили на их концерты, покупали билеты за бешеные деньги, нажили миллионы, а теперь живут в Европе», — пожаловалась женщина.

Жители соседнего села Аксиньино тоже не выразили теплого отношения к звездной чете. Так, смотрительницы местной церкви Николая Чудотворца считают, что артисты ничего хорошего не сделали, пока жили в России.

«Да хоть все у них забирайте, мы никого из них защищать не будем. Они для нас ничего хорошего не сделали», — высказала мнение одна из них.

Женщины положительно оценили идею Бородина о конфискации замка. Они считают, что поскольку в замке никто не живет, то его стоит отдать под государственные нужды. Смотрительница Надежда Александрова предложила перенести туда пенсионный фонд.

«У меня в последнее время очень болел муж. И вот когда надо было его положить в больницу, отправили его в Подольск, в другой конец области. Я была в ужасе. Все потому, что когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть его разместят в замке и освободят здание, где он сейчас, под больницу. Нам тут это очень нужно», — предложила женщина в разговоре с NEWS.ru.

Она считает, что Пугачева не помогла ни одному детскому дому или дому инвалидов, только «пела песни, с мужиками вошкалась и за счет России обогатилась». По мнению Надежды Александровны, артистка «не заслуживает ни капли народного сочувствия».

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Билан решил не молчать о своей личной жизни

Российский певец Дима Билан в своем Telegram-канале опроверг новости о том, что он готовится стать отцом. Артист подчеркнул, что, когда в его жизни наступят такие разительные перемены, он не станет скрывать их от аудитории.

«Дорогие друзья, земля полнится слухами, а у нас с вами есть традиция — такие маленькие включения правды от первого лица. Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга. Всему свое время», — сказал певец.

Билан добавил, что ближайший год планирует посвятить работе. Так, уточнил артист, он намерен выпустить новый альбом, сниматься в разных проектах, а также дать два больших сольных шоу в Санкт-Петербурге и Москве.

СМИ распространили информацию, что помощница артиста Алена Усачева находится в интересном положении. Как писала пресса, отцом будущего ребенка якобы является Билан.

«Экспресс-газета» сообщает, что в прошлом году артист дал интервью бывшему гендиректору телеканала МУЗ-ТВ Арману Давлетярову, в котором порассуждал о счастье и желании иметь большую семью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

«Счастье — для каждого свое. Для меня счастье — это какое-то количество максимально разных вещей. Естественно, живые родители. Естественно, моя работа бесконечная. Еще счастье — это знать, что такое любить и быть любимым. Потом знать, что такое расстаться, что такое пострадать. Это состояние какого-то переживания, грусти для творчества, настолько плодотворное, настолько манящее, что мне даже нравится в нем находиться в какой-то степени. <...> В своей семье я бы хотел, чтобы было двое детей — девочка и мальчик. Хотя бывали в каких-то фантазиях заскоки. Как было бы здорово иметь 12 детей! Это 12 жизней подарить. Ты почти Бог!» — говорил Билан.

Бывший продюсер телеканала МУЗ-ТВ Олеся Сазыкина рассказала «Экспресс-газете», что исполнитель хита «Невозможное возможно» всегда был скрытным, когда речь заходила о личной жизни.

«Билан всегда скрывал свою личную жизнь. Я часто делала с ним корпоративы и не замечала, чтобы у него были какие-то отношения, кроме рабочих. Хотя девок около него в свое время крутилось много. Когда его только взялся раскручивать [продюсер Юрий] Айзеншпис, с ним постоянно тусила некая Таня. Я познакомилась с ней в казино „Метелица“ и не могла понять, кто она — то ли его администратор, то ли просто поклонница. Потом были какие-то другие девки. Видела я и эту Алену Усачеву. В августе прошлого года она сопровождала Диму на вечеринке портала „Топ-Хит“. После его выступления они вместе сели в автомобиль BMW и уехали. Может, подбросил ее до ближайшего метро. А может, она отправилась к нему домой. <...> В этой жизни нельзя исключать ничего», говорила Сазыкина.

Массовые атаки ВСУ: что думает Путин

В Сети появились кадры ударов украинских дронов по нефтезаводу в Рязанской области. На них виден густой черный столб дыма, а также пролетающий беспилотник. По данным местных властей, на предприятии началось возгорание.

Губернатор Павел Малков также подтвердил информацию об атаке. Позднее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что территорию рязанского нефтезавода утром 13 марта атаковали четыре беспилотника ВСУ. Отмечается, что нападение продолжалось 50 минут — с 06:35 до 07:24. На заводе загорелись две установки для переработки нефтепродуктов.

«По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров», — приводит агентство слова собеседника.

Также представитель экстренных служб подтвердил информацию о двух пострадавших. По его словам, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Затем Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за нападениями на три нефтеперерабатывающих завода в России. Для этих целей были задействованы дроны.

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — сказал источник украинского информагентства.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать и атаковать беспилотниками российские территории, в том числе Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и другие области.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости объяснил, что главная цель попыток Вооруженных сил Украины атаковать регионы России — сорвать выборы главы государства в стране либо помешать их проведению. По его мнению, еще одной задачей нападений ВСУ является информационный эффект.

«Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что ВСУ атакуют российские регионы на фоне собственных неудач на поле боя. По словам Путина, Украине нужно показать хоть что-то, в Киеве также хотят получить «какой-то козырь» в потенциальных будущих переговорах с Москвой.

«Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами „сыт, пьян и нос в известном материале“, с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», — уверен Путин.

Вместе с тем президент заявил, что Москва готова решать конфликт с Киевом мирным путем. Однако, уточнил глава государства, переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения ВСУ.

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