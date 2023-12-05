Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками смартфонов на уроках, передает ТАСС. Она отметила, что в аппарате дополнили документ пунктом, который позволяет использовать смартфоны в экстренных ситуациях.
Мы поддерживаем законопроект. Мы внесли в него небольшое дополнение, что пользоваться телефонами нужно в момент опасности, поскольку ситуации разные и ребенок имеет право передать то, что происходит, — заявила Львова-Белова.
Омбудсмен отметила, что в рамках учебного процесса телефон отвлекает детей. В результате школьники остаются без цельного образования.