Львова-Белова назвала жутким число детей, убитых и изнасилованных в семьях Львова-Белова: за 2022 год родители в России убили 80 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Львова-Белова

Российские родители в 2022 году убили 80 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи «Открытый диалог» в Совете Федерации. Также она отметила рост числа преступлений против половой неприкосновенности детей — 100 тысяч преступлений за год. Практически в половине из них фигурантами дел оказывались близкие родственники.

Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершено против несовершеннолетних. К сожалению, с 2018 года наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности, и что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи. В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра, — сказала Львова-Белова.

Также она отметила, что готовится обращение с просьбой скорректировать перечень людей, которые могут проживать вместе с детьми и подростками. В том числе в аппарате просят запретить совместное проживание с детьми людям, которые были осуждены по делам о педофилии.

Важный момент о тех людях, которые не могут проживать на одной территории с детьми. Сейчас у нас в этом перечне только люди, страдающие хроническими заболеваниями. Мы предлагаем туда внести граждан, которые проходили по делу о педофилии. Мы с этим несколько раз сталкивались — когда человек возвращается после отбывания наказания и оказывается в одной квартире с ребенком, — пояснила омбудсмен.

Аппарат омбудсмена за 2023 год обработал более 10 тысяч обращений, почти три тысячи из которых из Москвы и Подмосковья. Отдельно в уходящем году был сделан акцент на оказании психиатрической помощи.

Ранее Львова-Белова заявила, что отказ частных клиник от абортов позволит государству оказывать матерям полноценную поддержку, в том числе психологическую. По ее словам, в выводе процедуры из частной практики в нескольких регионах есть правильные ориентиры. По ее словам, необходимо менять сознание женщин, чтобы у них появилось понимание негативных последствий абортов. Она отметила, что отказ частных клиник от процедуры позволит дать матерям региональную поддержку и возможность переждать «время тишины», а также поработать с психологами.